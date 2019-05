Basura gikan sa HK, dali nga gipabalik sa BOC

Dili dugayon sa gobyerno ang mga basura nga gilabay sa Hong Kong dinhi sa nasud.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ibalik sa Bureau of Customs (BOC) ngadto sa Hong Kong ang mga basura nga gidala sa nasud.

Matud ni Panelo, nga dili tugotan sa kagamhanan nga himoung labayanan og basura sa mga langyaw nga nasud ang Pilipinas busa ibiyahe dayun pabalik ang nga basura nga miabot sa Misamis Oriental.

Ang mga basura gidiklarar nga assorted electronic accessories apan nabuko kini sa BOC.

“We commend the Bureau of Customs for the early detection of the entry of mixed plastic wastes which have been declared ‘assorted electronic accessories’ from Hong Kong. We understand that the BOC would export this illegal shipment back to its port of origin,” matud ni Panelo.

Nanawagan ang kalihim sa mga ahensya sa kagamhanan nga kinahanglan nga alerto ug dili tugotan nga makasulod sa nasud ang mga basura sa ubang nasud.

Gawas sa HK, lakip sa mga nasud nga milabay sa ilang basura sa Pilipinas mao ang Canada ug Australia. (jess campos)