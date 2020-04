Bastos sa mga health frontliner ipakukulong

Dapat ikulong ang sinumang nangha-harass partikukar ang nandidiri o kaya’y pinapakitaan ng diskriminasyon ang mga Healthcare professional at workers.

Ito ang itinutulak ngayon ni Albay Rep. Edcel Lagman matapos ang ulat na nakakaranas ngayon ng diskriminasyon at harrasment ang mga health frontliner.

Ang mga frontliner ay dapat umanong papurihan at pasalamatan sa kanilang sakripisyo at hindi pandirihan at ipagtabuyan.

Dahil dito, tinukoy ng solon na ang ginawang pagha-harass sa mga frontliner ay pasok sa kasong ‘threats and coercion ‘ na may kaparusahan sa ilalim ng Articles 283, 286 at 287 ng Revised Penal Code.

Sa kasong light threats, ito’y may kaparusahang arresto mayor o isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan.

Samantala sa grave coercion ay may kaparusahan namang arresto mayor, at ang light coercion o unjust vexation ay papatawan ng parusang arresto mayor bilang minimum period.

“Without the invaluable dedication and courage of these anti-coronavirus warriors, many of whom have already died including 17 doctors, the spread of the deadly virus could have escalated beyond imaginable proportions in the Philippines,” dagdag ng solon. (Eralyn Prado)