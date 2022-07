Bastos, pahirap na DSWD staff yari kay Tulfo

Binalaan ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na mahaharap ito sa suspensiyon kung magtataray, mambabastos at hindi bibigyang atensiyon ang mga taong lalapit at hihingi ng tulong sa ahensiya.

Sa kanyang unang flag raising ceremony sa DSWD pangunahin sa naging marching order ni Tulfo sa mga kawai ng ahensiya ay ang pagpapakita ng totoong malakasakit, aniya, ang mga mahihirap ang unang kliyente ng DSWD kaya naman hindi ito puwedeng balewalain lang, bastusin o pabalik-balikin para sa hinihinging tulong.

“Dahil po ang mga mahihirap ‘yang mga lumalapit po sa atin ay mahihirap, mga single mom, matatanda, PWDs, may mga sakit, mga katutubo, mga batang palaboy o inabandona, ay mga kliyen­te at customer po ng ahensiyang ito. ‘Di po natin sila puwedeng balewalain at bastusin na lang,” ayon kay Tulfo.

Aniya, inaasahan niya ang tunay na malasakit sa mga empelyado para sa mga pumipila na humingi ng tulong.

“Ayaw ko na makarinig na tinarayan at binastos ng tauhan natin ang mga mahihirap na lumalapit sa ahensiya natin,” dagdag pa ni Tulfo kung saan iniutos nito ang agarang paglalagay ng portalets, electric fan at water station sa pilihan ng mga lu­malapit sa ahensiya.

Samantala inatasan ni Tulfo si Undersecretary Marco Bautista na isaayos ang mga relief goods sa mga lugar na madalas binabagyo at binaha upang agad na itong pakikinabangan sakaling magkaroon ng sakuna gayundin ang maayos na pamamahagi ng P500 cash aid. (Tina Mendoza)