Basketbolista hinahanting sa Dacera case

Iniimbestigahan na ang pagkakasangkot ng isang basketball player na nakasama diumano ni Christine Dacera bago ito natagpuang patay matapos ang kanilang New Year’s Party sa City Garden Hotel sa Makati.

Sa isang panayam siniwalat ni Atty. Roger Reyes, abogado ng pamilya ni Dacera, na umabot sa 16 katao ang nakasama sa party nina Christine, at hindi umano lahat dito ay miyembro ng LGBTQ.

Aniya, “Sa kabilang kwarto there were 7 others na we believe not a LGBTs. In fact one of them is supposed to be a basketball player.”

Hindi naman pinangalanan ng abogado kung sinong basketball player ang tinutukoy na nasa party dahil sa patuloy pang imbestigasyon.

Nabatid na nag-book si Dacera sa room 2209 ng nasabing hotel, pero nagpunta pa ang kanilang grupo sa room 2207 para i-meet ang ibang grupo ng mga lalaking nagkaroon din ng party.

Kaugnay pa nito, pinayuhan ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Police Brig General Vicente Danao ang mga respondent na inuugnay sa kaso na magbigay ng pormal nilang pahayag sa pulisya upang makatulong sa imbestigasyon.

Giit niya, maaari silang sampahan ng obstruction of justice kung patuloy nilang itatago ang tunay nilang nalalaman sa pagkamatay ni Dacera.

“If they will be withholding statements na alam po namin na dapat mas makakatulong ‘yun, depende po ‘yun sa kalalabasan, puwede po silang file-an pa rin ng kaso, if ever, for obstruction of justice, especially kung alam naman sana nila ‘yung nangyari sa loob,” pahayag ni Danao. “Mas maganda maglabas ng black and white sworn statement para makatulong sa kaso. They are not yet off the hook.”

Sa ngayon ay mayroon ng itinatag na special investigation task group ang NCRPO na siyang tututok sa kaso ng pagkamatay ni Dacera ayon pa kay Danao.

Nauna ng dinakip ng Makati City police ang tatlong lalaking kasama ng dalaga sa party at sinampahan ng kasong rape with homicide sa Makati City Prosecutors office subalit nitong Miyerkoles ay ipinag-utos din na pakawalan dahil sa kulangan umano ng pulisya sa mga ebidensya.

Itinakda ng Makati City prosecutors office sa Enero 13 ang preliminary investigation ng kaso ni Dacera. (w/Edwin Balasa)