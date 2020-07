Basketball, football practice pwede na

MAAARI nang makapag-ensayo ang mga basketball at football player ayon sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nitong Biyernes.

Ibinahagi ni Roque sa Laging Handa press briefing na “inaprubahan ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board, Department of Health ang Joint Administrative Order kung saan nakalagay ang guidelines para sa health-enhancing physical activities and sports sa panahon ng pandemya”.

Matatandaan na humingi ng request ang Philippine Basketball Association (PBA) at Philippine Football Federation (PFF) sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) upang payagan ang mga ito na makapag-ensayo at makapaglaro.

“Pinayagan po ‘yung practice at conditioning ng basketball at football, ayon po sa request ng PBA at mga ibang football association,” sambit pa ni Roque. (JAT)