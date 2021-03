Basilan talon sa VisMin Cup

MATAPOS ang kontrobersiyal na isyung kinasangkutan ng Basilan Steel sa MPBL, matunog ngayon ang balitang pag-ober da bakod sa bagong tatatag na Pilipinas VisMin Cup.

Ayon kay VisMin Cup league chief operating officer Rocky Chan, bagama’t hindi pa kumpirmado ang kontrata ay lumilitaw na magba-babu na sa MPBL ang Basilan sa mga susunod na araw.

“We are supposed to sign the contract anytime this week, but it’s definite already that they will be joining us for the inaugural season,” pag-amin ni Chan sa Sports Bytes podcast nina veteran writer Brian Layung at Vince Juico.

Magugunitang nitong nakaraang linggo lang ay umingay sa social media ang pagkakalaglag ng Basilan sa South Division Finals matapos magkaroon ng gusot sa magkabilang panig hinggil sa isyu ng health protocols sa MPBL bubble. (Aivan Episcope)