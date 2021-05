Basbas ng oposisyon sa 2022 presidential election hinirit: Trillanes palaban kung VP Leni aatras

Desidido si dating Senador Antonio Trillanes IV na tumakbo sa pagka-pangulo sa 2022 election.

Sa isang statement, ipinahayag ni Trillanes at ng kanyang grupong Magdalo na 1SAMBAYAN Coalition, na nais nitong baguhin ang status mula sa dating alternate candidate sa pagiging principal candidate sa pagkapangulo para sa nominasyon ng koalisyon.

Ibig sabihin, pinasasama ng dating senador ang kanyang pangalan sa selection process ng 1SAMBAYANAN collation.

Ginawa ni Trillanes ang pahayag sa gitna umano ng paghahanda ni Vice President Leni Robredo sa kanyang pagtakbo bilang governor sa Camarines Sur sa susunod na halalan.

“In view of VP Leni’s preparations to run for governor of Camarines Sur in 2022, I, together with the Magdalo group, have decided to convey to the 1SAMBAYAN Coalition to change my status from being an alternate candidate (to VP Leni) to being a principal candidate for President to vie for the Coalition’s nomination,” sabi ni Trillanes sa isang statement sa Twitter.

“This move is necessary for my name to be included in 1SAMBAYAN’s selection process,” dagdag pa nito.

Noong Marso 18 ay inilunsad ang 1SAMBAYANAN na naglalayong maglatag ng competent line up ng mga kandidato para sa 2022 para tapatan ang kandidatong ibabandera ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang inisyal ng pinagpipilian ng 1SAMBAYANAN para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ay sina Robredo, Senator Nancy Binay at Grace Poe, Manila Mayor Isko Moreno at Trillanes.

Pero paglilinaw ni Trillanes, hindi layunin ang kanyang hakbang na hatiin ang oposisyon.

“Just to be clear, I am not dividing the opposition as there will only be one unified slate to be nominated by 1SAMBAYAN, and both VP Leni and myself have committed to support and campaign for its nominees,” sabi ni Trillanes.

Samantala, itinanggi ng kampo ni VP Robredo ang pagtakbong gobernadora ng Bise Presidente.

“She has not made a decision regarding the 2022 elections, and there is absolutely no truth to the claim that she is making ‘preparations’ to run for Governor of Camarines Sur,” wika ni Gutierrez .(Dindo Matining)