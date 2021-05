Basbas ng homeowners tablado! Globe hinarang sa Camella Homes

Hinarang ng Camella Homes ng mga Villar ang Globe Telecom sa paglalagay ng mga linya para magka-internet ang mga residente ng Camella Cerritos Heights, Camella Cerritos Terraces, at Camella Cerritos Hills sa Bacoor, sa Cavite.

Ayon sa Facebook post ng Cerritos Heights Homeowners Association, nga­yong linggo dapat maglalatag ng linya ang Globe ngunit nagpadala umano ng mga tauhan ang Camella at pinagtabuyan ang mga contractor ng Globe.

Sabi ng Homeowners Association, sinabihan ng tauhan ng Camella ang mga contractor na kailangang kumuha ang Globe ng permit sa Camella bago ito makapaglatag ng linya at sinabihan din silang walang halaga ang notice to proceed sa Globe na galing sa homeowners association.

“How much money does Globe need to give to Camella? P1.5 million in bond and processing fees, plus P100 per meter of cable lines,” tanong ng Cerritos Heights Homeowners Association.

Dagdag pa nila, “panahon ng pandem­ya at kailangan ng mga tao ng reliable internet, yet Camella is reportedly choo­sing to harass telcos from servicing more people!”

Tinangka namang hingan ng reaksiyon ng Abante ang Vistaland at Camella ng mga Villar sa alegasyon ng homeowners­ pero hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay wala pa itong tugon.

Nauna nang sinabi ng Philippine Competition Commission na kanilang iniimbes­tigahan ang mga reklamo tungkol sa mga developer na naglilimita ng pagkukuhanan ng internet ng mga residente sa kanilang mga condominium at subdivision sa isang provider lamang.

Taong 2019 nang kasuhan ng PCC ang Urban Deca Homes Manila Condominium­ Corp. at ang 8990 Holdings­ Inc. ng tina­tawag na abuse of dominance dahil pinupwersa nitong sa Itech Rar Solutions Inc. kumuha ng internet ang mga residente sa condominium na labag ito sa batas.

Tinuturing na landmark case ng abuse of dominance at kauna-unahang kaso ang sa Urban Deca Homes at sa Itech Rar Solutions.

Pinagmulta ng PCC ang Urban Deca ng P27.1 milyon sa pangyayari at inutusan itong payagang papasukin ang iba pang mga internet service provider sa kanilang development. (Eileen Mencias)