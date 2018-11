Basag-kotse Gang sa Nueva Ecija tinutukan

PATULOY na namamayagpag ang mga ‘Basag-kotse Gang’ sa Nueva Ecija makaraang masangkot sa magkakasunod na insidente ng nakawan noong nakaraang mga araw.

Batay sa mga ulat na nakarating sa tanggapan ni P/Sr. Supt. Leon Victor Rosete, acting NE police director, sumakakay noong Martes nang gabi ang mga salarin sa Street Shack Snack Haus, Gen. Tinio Ext., Brgy. San Josef Sur, Cabanatuan City.

Ipinarada ng mga biktimang sina Michelle Mesina Alvarez, 43-anyos, dalaga, financial adviser, at Philam Life, residente ng Block 10, Brgy. Camp Tinio, at Arnold Adriano Eser Jose, 24, business development manager sa Philam Life, residente ng Purok 1, Brgy. Sumacab Norte, kapwa ng Cabanatuan ang sinasakyang SUV sa harapan ng kainan.

Pagkaraan ng kalahating oras ay natuklasang basag ang harapang bintana at nalooban

Natangay ang shoulder bag ni Alvarez na naglalaman ng da­lawang iPad, checkbooks, passbook; at backpack ni Eser Jose na may laptop at iPad.

Sa bayan ng Talavera, nakaparada sa parking lot ng isang foodchain sa Brgy. Dinarayat, ang SUV na may plakang ADI 6579, na binasag din ng mga salarin.

Ayon sa mga biktimang sina Lia Marie Odulio, 37, guro sa San Antonio Montessory, residente ng No. 120 Doña Adela Subd. at Bryan Mallari Adrened, 32, negosyante, residente ng Brgy. Ma­yapyap Sur, kapwa sa Cabanatuan City, tila sakay ng motorsiklo ang napansing umaligid sa kanilang sasakyan.

Natangay ay dalawang bag na naglalaman ng mga alahas, wallet at mamahaling rubber shoes at cash at lahat ay nagkakahalaga ng P150,000.