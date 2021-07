Basa sa ulan

Parang kahit simple, gusto ko pa din malaman ano ba ang ibig sabihin kapag napanaginipan natin ang ulan? Kasi sa akin daw naglalakad-lakad ako sa subdivision tapos biglang umulan sakto may dala akong payong nun pero tumakbo pa rin ako dahil sa malakas na ulang tapos may kulog tas kidlat, pagpasok ko sa bahay namin basang-basa ako pero dumiretso ako sa bintana para lang panoorin ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nakita ko kung paano mabilis na tumaas ang tubig sa labas tapos may dala pang basura, nandiri ako kaya umalis na ako. Sa sunod na eksena ng panaginip ko, nakikipag-usap na ako sa kaibigan ko na madalas din napunta sa bahay, pero hindi malinaw kung anong pinag-uusapan namin pero mukhang hindi siya masaya.

– Lea

Maiuugnay ang ulan sa panaginip sa paraan o pinagdadaanan nating pakikihalubilo sa ibang tao. Sinasabi nito na kailangan nating ayusin ang komunikasyon natin sa iba.

Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagpapakita na nakapokus ka rin sa ispiritwal na pagbabago sa buhay mo, at sa eksena na basang-basa ka sa ulan, ay nagsasabi naman na marami kang mga ginagawa na mahalaga sa iyo ngayon at kailangan mong pagsabay-sabayin.

Mensahe naman ng pagtakbo mo sa ulan na kailangan mong sundin ang sinasabi ng puso mo pagdating sa usapin ng pagkakaibigan. Posibleng may isang malapit sa iyo ang may lihim na pagtingin at dapat mo siyang pakinggan.

Konektado rin ang ulan sa emosyon natin, posibleng mayroon kang nais kalimutan o talikuran nang tuluyan. Maaaring may kinalaman ito sa isyu ng pamilya o relasyon. Tandaan mo na dapat mo itong harapin, kahit pakiramdam mo ay wala kang pag-asa, at saka ka mag-move on. Magtiwala rin sa judgement na gagawin mo.

Ang pagtingin mo sa ulan sa bintana ay nangangahulugan naman na kaya mong magpokus sa masasayang alaala galing sa nakaraan.

Mayroon ding kahulugan ang paghawak mo sa payong, sinasabi nito na sumusunod ka sa awtoridad o kaya naman ay sumusunod ka sa komokontrol sa iyo. Nangangahulugan din ito na pinoprotektahan mo ang iyong emosyon at ayaw mo itong ipakita sa iba.

Sa parte na nakikipag-usap ka sa kaibigan, ay maaaring mangahulugan na nahihirapan kang i-express ang mga ideya mo at gusto mong magkaroon ng pagbabago sa paraan mo ng pakikipag-usap sa iba.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.