Barroca multa ng 50K, Compton pinatawan din

NAKALIGTAS sa suspension si Mark Barroca, pero pinagmulta naman ng PBA ang Magnolia Pambansang Manok Hotshots ng P50,000 dahil sa panununtok sa maselang bahagi ng katawan ng counterpart sa Alaska na si Chris Banchero Miyerkoles ng gabi.

Pati si Aces coach Alex Compton, binagsakan din ng multa dahil sa binitawang mga salita.

Sa 2:44 ng fourth quarter ng 90-76 win ng Aces, sa pangalawang free throw ni Mike Harris ay umigkas ang kamay ni Barroca at tumama sa ari ni Banchero.

Bagsak sa sahig ng Smart Araneta Coliseum ang Fil-Am guard, namimilipit sa sakit habang sapo-sapo ang tinamaang bahagi ng katawan.

Hindi humarap sa mga naghintay na sportswriters sina Barroca at Banchero pagkatapos ibuhol ng Alaska ang series sa 2-2. Balik ng Big Dome ang magkatunggali para sa Game 5 ngayon.

Hindi ibinunyag ng PBA Commissioner’s Office kung magkano ang ipinataw na multa kay Compton.

Pagkatapos ng 77-71 loss ng Aces sa Game 2, pinuna na ni Compton ang aniya ay fouls na hindi itinatawag sa makukulit na guards ng Hotshots tulad nina Jio Jalalon at Barroca.

Muling pinuna ni Compton ang officiating pagkatapos ng Game 4.

“I really wonder if uhm … maybe punches don’t merit suspensions anymore. We’ll see,” bahagi ng kanyang litanya.

Ilang beses daw nasuntok ang players niya, pero walang gumanti.

“We didn’t do anything dirty. In fact we got tripped twice in Game 2, with contact, it wasn’t called,” dagdag ng coach. “Grabe lumaban talaga ‘yung players nila, ‘yung players namin. But that’s going overboard, that’s too much.

It’s not right. Now let’s see what happens. I don’t think I should get in trouble or fined for saying that, because I think I have the right to defend my pla­yers.”