Barroca may bagong baby

KASABAY ng selebrasyon ng Araw ng mga Ina, inanunsyo rin ni Magnolia Hotshots guard Mark Barroca at misis nito na siya’y nagdadalang tao muli.

Ito na ang ikatlong anak ng mag-asawa.

Sa larawan na pinoste ni Mark, makikita na nakatingin sila lahat sa tiyan ng kanyang misis, kasama sa larawan ang dalawa nilang anak.

Sambit ni Mark, “thank you so much Lord sa panibagong Blessing sa family namin. We Honor you and we Praise you Always.”

Ang misis ni Mark na si Ruselle ay ibinahagi rin ang larawan ng kanyang ultrasound.

“Swipe left for the best Mother’s Day gift I got. Thank you, Lord, you are the best,” caotion ni Ruselle. (Sarah Jireh Asido)