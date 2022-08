Barroca, Hotshots hawak momentum

Semis Game 3 ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

4:30pm – TNT vs Magnolia

6:30pm – Meralco vs SMB

(Parehong serye tabla 1-1)

TABLA ang semifinals series ng TNT at Magnolia sa tig-isang laro, pero nasa Hotshots ang momentum papasok ng Game 3 ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Sasakyan ng hukbo ni coach Chito Victolero ang 92-88 panalo sa Game 2 na bumura sa 108-96 win ng Tropang Giga sa opener.

Sina Mark Barroca, Ian Sangalang, Calvin Abueva at Paul Lee ang nagdala sa Magnolia.

Nagtangkang bumalik ng Tropang Giga sa pangunguna nina Mikey Williams at Jayson Castro, dumikit pa sa one-possession game sa dulo pero naubusan.

Napuwersa ang Tropa sa 22 turnovers – mas marami pa sa assists (21). Dumating ang miscues sa first three quarters.

Nakaungos din sa rebounds ang Magnolia 21-11 sa offensive end na naging 11 points.

“Ang sabi ko lang naman sa kanila is we have to go back to our defensive mindset, ‘yung defensive mentality namin,” ani Victolero. “Now we did a good job, especially in the first half. Nakuha na namin momentum namin, nakuha na namin rhythm on defense.”

Sa kabila, tumbok na ni coach Chot Reyes kung saan kailangan ng adjustment matapos maiwan hanggang 77-58 ang Tropa.

“We lost in the effort department and we turned the ball over too many times,” aniya. “If they outwork us, we have no chance of winning. Our team cannot out-talent teams.” (Vladi Eduarte)