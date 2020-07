Baronda kinahiya ng mga taga-Iloilo City

RP

Para sa ilang residente ng Iloilo City, hindi dapat tawaging representative ng kanilang lungsod si Cong. Julienne ‘Jam-jam’ Baronda.

Ito’y matapos na bumoto ito pabor para ibasura ang franchise renewal ng ABS-CBN, kasama ang mga kapwa Ilongga na sina Iloilo 1st District Rep. Janette Garin at AAMBIS-OWA party-list Rep. Sharon Garin.

Sa tweet ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, humingi ito ng paumanhin sa mga residente ng lugar dahil sa tuluyang pagpapasara ng ABS-CBN sa House committee level.

“To everyone, on behalf of Iloilo. I apologize. We will do better,” ayon kay Mabilog.

“I know what’s the feeling of losing something and not only the 11k employees that will lose their jobs but also lahat ng tao na merong connection sa kanila. Kapamilya man o Kapuso, no network is perfect but they can always do better,” aniya pa.

Dahil sa nasabing tweet, ilang mga netizen na Ilonggo ang pinaabot ang kanilang reklamo para kina Baronda.

“I did vote for CW Baronda. Seeing how she represents Iloilo in Congress and deal with issues, nahuya gid ko kg naghinulsol kami sang amon pamilya,” ayon kay @jheavior.

“Julienne you are suppose to represent us!! We gave you a chance kapila kna magpalpak??? disgrace,” ani naman ni @Nicolzakura.