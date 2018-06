Baron namumulubi sa Cebu

Parehong Star Magic batch 5 sina John Lloyd Cruz at Baron Geisler pati na si Marc Solis at nagkasama-sama sila sa teen group na Koolits sa ASAP na nagsimula noong 1997.

Ngayon, parehong nasa Cebu na sina John Lloyd at Baron.

Si John Lloyd, dahil sa live-in girlfriend na si Ellen Adarna na malapit na raw manganak sa kanilang baby. Kilala ang pamilya ni Ellen sa Cebu. Si Baron naman, kasalukuyang nag­papa-rehab doon dahil sa alcohol addiction.

Sa direct messaging namin sa Messenger ng Facebook, tinanong ko si Baron kung may pagkakataon na bang nagkita sila ni John Lloyd sa Cebu, pero negative ang sagot niya.

“Hindi pa kami nagki­kita,” sabi ni Baron.

Naaliw na lang ako sa sagot ni Baron kung nagkakatawagan ba silang dalawa ng kaibigan.

“My line is cut. Hehehe,” sabi ni Baron.

Actually, matagal-tagal na rin kasing walang trabaho si Baron, kaya marahil ay hindi pa siya nakakapagbayad ng kanyang cellphone bill dahil minsan nga ay nasabi niya sa akin na, “Funds medyo low, sobra.”

Kabaligtaran naman ni Baron si John Lloyd na kahit hindi na nga balikan pa ang pag-aartista ay hindi na raw magkakaroon ng problema sa pera dahil sa napakaraming investment mula sa mga kinita niya sa dalawang dekada niya sa showbiz.

———–

Miss Manila Kathleen nakakabilib ang kagandahan

Ang bongga naman ng coronation night ng Miss Manila 2018 beauty pageant na ginanap noong Tuesday sa PICC (Philippine International Convention Center).

Noong una, sina Yassi Pressman at Xian Lim lang ang sinabing magho-host ng nasabing beauty pa­geant, pero marami ang nagulat nang kasama rin sa mga nag-host si Edu Manzano na siyang regular na nagho-host sa Miss Manila beauty pageant.

Hindi raw kasi natuloy ang isang previous commitment ni Edu noong Tuesday, kaya nagawa pa rin niyang makapag-host ng Miss Manila beauty pageant.

Simula pa noong 2014 ay si Edu na ang nagho-host yearly ng nasabing beauty pageant.

Samantala, marami ang bilib sa kinorona­hang Miss Manila 2018 na si Kathlee­n Joy Paton na isang Filipina-Australian at siya ring Miss Teen International 2017.

Kasama naman sa mga nag-judge sina Vice Gand­a, Marco Gumabao at Alice Dixson at nag-perform ang JaDine (James Reid at Nadine Lustre), Ex Battalion, Billy Crawford at ang Popstar Princess na si Sarah Geronimo.

Mapapanood ang TV coverage ng Miss Manila 2017 beauty pageant sa Sunday sa ABS-CBN pagkatapos ng ‘Gandang Gabi Vice’.