Baron humagulgol sa paghingi ng tawad sa kapatid

Sa bibihirang pagkakataon ay tila lumambot ang bruskong si Ba-ron Geisler, this time ay on national TV pa, sa guesting nito sa “Magandang Buhay” sa ABS-CBN.

Bumuhos nga ang emosyon ng isa sa mga kontrabida sa “Ang Probinsyano” habang humihingi ng tawad sa kanyang utol na si Donnie Geisler.

“I actually just want to apologize to him. I’m sorry, Bro, I never listen.

You were just like fen-ding out for me. I was living a bohemian lifestyle and I thought I was just an artist and all of that but it didn’t work out.

Now, I understand what you really mean. Even when mom was alive. I love you very much, man. And thank you for supporting me all throughout hanggang ngayon,” ani Baron.

Ngayon lang daw niya na-realize ang kanyang mga pagkukulang sa pa-milya at maging sa kanyang sarili.

“Kahit anong galing mo, parang sa workout, kailangan 10% lang ‘yung talent, 90% ang attitude. I’m doing my best to be a better person,” hugot emosyon pa nito na hindi na napigilang mapaluha dala ng bigat ng nararamdaman.

Binanggit din niya ang hirap ng pinagdadaanan ng mga may mental health issues na gaya nga niya, na nalulong sa alak.

“It’s not a joke. Aside from that, you have work, you have your family, you have your loved ones. It’s sometimes… magulo. Pero with God nothing is impossible. He will give you strength. He gives me strength daily,” ani Baron.

Nagbigay pa siya ng payo sa mga may pinagdadaanan kagaya niya.

“Ang mapapayo ko lang, it’s all about accepting that you have a problem.

Second, ask God right away for help. Thirdly, ask people for help because nobody can do it alone.”

Proud naman ang kanyang kapatid na si Donnie at wish nga nito na magtuloy-tuloy na ang pagbabago ng kapatid dahil kaligayahan na nila na laging makitang aktibo sa showbiz si Baron. (Jun Lopez)