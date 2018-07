Baron hindi tumitikim ng alak sa Cebu

Kahapon ay ka-chat ko sa Facebook Messenger si Baron Geisler. Kinumusta ko ang pagpapa-rehab niya sa Cebu.

Ok naman daw siya. Hindi na raw siya umiinom ngayon.

Kahapon nga raw ay papunta siya sa Dumaguete at ie-enjoy ang scenery roon kasama ang kanyang spiritual mentor at ang pamilya nito.

Sabi ko kay Baron, huwag siyang makikipag-inuman sa Dumaguete at hindi na raw talaga.

Ikinuwento nga rin pala ng aktor na paluwas siya ng Maynila sa July 27 para sa screening ng pelikula niyang Beastmode.

Pero overnight lang daw siya at babalik kaagad sa Cebu para sa pagpapatuloy ng kanyang treatment doon.

Kahit nga pala pareho silang nasa Cebu ng kaibigang si John Lloyd Cruz, hindi pa rin nagkikita roon ang dalawa.

Ai-Ai agaw-atensiyon ang itsura sa ‘The Clash’

Kaaliw talaga itong si Ai-Ai delas Alas.

Sa taping ng The Clash, ang singing competition show ng GMA 7 na napapanood tuwing Saturday at Sunday, naaliw ang entertainment press na nakatsikahan niya.

Siyempre, kakaiba ang damit ni Ai-Ai. Outfit kung outfit talaga siya para sa The Clash.

Kahit nga si Regine Velasquez-Alcasid na siyang host ng The Clash ay naaliw sa damit ni Ai-Ai.

Biro naman ni Ai Ai sa mga katsikahan, “Nagising na ako ng ganito. Hindi naman ako nag-effort. Hahaha.”

Siyempre, palagi ngang pinag-uusapan sa The Clash ang mga isinusuot ni Ai-Ai bilang isa sa three judges kasama sina Christian Bautista at Lani Misalucha.

Oo nga pala, sa pagiging judge sa The Clash, hindi naman daw siya ‘yung tipong masyadong nagpapaka-technical.

“Ayoko naman ng ganoon, ‘yung sa technical side, kina Lani at Christian na ‘yon. More on sa performance ako since nagko-concert din naman ako. Although may alam din naman ako sa technical, hinahayaan ko na ‘yon sa mga kasama ko,” sabi ni Ai Ai.

Bilib din ang Comedy Concert Queen sa mga kasali sa The Clash dahil magagaling daw talaga ang mga ito kaya naman hirap din sila sa pagdya-judge.

“Kasi kami nina Lani at Christian, naglilihiman kami kung sino ang choice namin, ‘tapos kapag ni-reveal na namin, nagkakataon na pare-pareho pala ‘yung choice namin,” sey pa ni Ai-Ai.

Mga Pinoy sa Switzerland bumilib, naaliw kay Zion

Kagabi dumating sa bansa ni Richard Gutierrez kasama ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Baby Kai.

May isa akong kakilala na nagpunta pa sa airport sa Geneva, Switzerland para makita sila. Aliw na aliw ang friend ko kay Zion.

“Ang bibo ni Zion. Ang bait pa ng bata!” sey ng friend ko.

Sana nga raw ay mag-artista na si Zion, sabi pa ng friend ko, dahil ang tindi raw ng PR.

“Mana kina Richard at Sarah. Ang babait nila. Very accommodating,” sey pa ng kausap ko.

Next week, malamang na mag-start na ng shooting si Richard para sa Fantastika, The Princesses, The Prince and The Perya kung saan ay isang prince ang kanyang role.

Sa mga kuwento nga pala ni Vice Ganda, excited na siyang makaeksena si Richard sa nasabing Metro Manila Film Festival 2018 entry!