Barkley nganga sa football

KILALA na ngayon bilang NBA analyst ang dating star ng liga na si Charles Barkley, pero bago mapunta sa pagiging basketball analyst, minsan din itong inalok na maging parte ng Monday Night Football ng ESPN.

Hindi aniya ito tinanggap ng NBA legend dahil hindi ganoon kalaki ang kaalaman nito sa football ‘di tulad sa basketball.

“I only comment on basketball. Like, they offered me Monday Night Football, I says, I like football, but I ain’t gonna be one of these jackasses get on TV and act like he know about football,” aniya.

Fan lang aniya siya ng football at walang karapatan maging analyst sa sport na football, kilala si Barkley sa pagiging matapang sa kanyang komento pagdating sa basketball. (Sarah Jireh Asido)