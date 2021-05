Baril, pampasabog ng BIFF nakumpiska

NAREKOBER ng mga sundalo ang matataas na uring mga armas at improvised explosive device mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

Ayon sa Armed Forces of the Philippines, narekober ang mga ito kasunod ng operasyon nila laban sa BIFF sa central Mindanao.

Sinabi ni WestMinCom Commander Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., na ang mga tropa mula sa Joint Task Force Central ay nagsasagawa ng combat clearing operation sa Sitio Balisa, Barangay Lepak, Pandag, Maguindanao noong Lunes nang makuha ang isang Elisco M16 rifle na may mga bala pa at 22 ammunition; isang Colt M16 rifle na may mahabang maga zine at 30 ammunition at isang magazine na may 17 ammunition.

Samantala ang IED ay narekober ng puwersa ng AFP at PNP noong Linggo.

Ang PNP personnel ng Isulan Municipal Police Station ay nakatanggap ng report ng hinihinalang IED sa ibabaw ng isang fuel tank sa Purok Masagana, Kalawag 1, Isulan, Sultan Kudarat. (Kiko Cueto)