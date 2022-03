Bardagulan pa more: Rabiya dinurog, sinunog basher sa TikTok

Sunog! Durog!

Ganiyan nga ginawa ni Rabiya Mateo sa basher niya sa TikTok.

Yes, nakipagbardagulan si Rabiya sa mga basher niya.

Pinakita kasi ni Rabiya sa TikTok account niya ang training video niya para sa Miss Universe 2021. Gusto nga niyang magbigay inspirasyon sa mga nangangarap maging beauty queen.

“Thank you sa warmest support guys. These were my taining videos. Tapos nap o laban natin. Time ko naman maging supportive Ate sa next MUPH,” sabi ni Rabiya.

Marami nga ang kumukumbinsi kay Rabiya na sumali naman sa Miss World Philippines, para maging representative naman siya ng Miss World.

“Wag na talo ka naman eh!” hirit ng isang unknown account.

“Hahaha talo nga pero ganito naman po ‘yung face ko, panalo pa din. Kesa naman po ganiyan mukha ko kagaya niyo, nako forever talo talaga ako niyan, hahahaha!” sagot ni Rabiya.

Sey ng isang fan, “Mam Ibyang basher po ako ng mga bashers niyo!”

“Yaan mo na mga basher. Habang puro sama ng ugali pinapakita nila tayo umaabante lang sa buhay. Kung sa teleserye, tayo `yung bida, sila kontrabida!” chika naman ni Rabiya.

Marami lang ang duda kung legit TikTok account ba ni Rabiya `yon. Feeling kasi nila, hindi naman si Rabiya ang tipo ng papatol, makikipagtalakan sa mga basher.

So far kasi, may 958,000 follower ang account na `yon, with 4M likes.

Well, nag-DM ako kay Rabiya sa Instagram, at habang sinusulat ito, wala pa siyang reply.

Samantha nagpasilip ng boobey sa ‘Showtime’

Feeling ni Samantha Bernardo ay grumadweyt siya sa pagpa-pageant dahil sa mga pinagagawa niyang pasabog na dance numbers sa “It’s Showtime.”

“Alam mo sa Showtime ko lang na-unlock yung unlockables ko.

“Alam naman ng mga tao na I used to be a competitive rhythmic gymnast but transitioning to pageant, may image kaming iniingatan. So bawal kami ng masyadong pa-sexy at pa-hot. I can really feel that with my Showtime family, parang grumaduate ako sa pageant.”

Naloloka nga mismo si Sam sa kanyang mga production number na tumatambling siya at nagpapakita ng slit at cleavage bilang Authoriteam sa “Showtime Sexy Babe” ng noontime show ng ABS-CBN.

Masaya nga siya maging parte ng show at kasama niya bilang Authoriteam sa contest sina Ruffa Gutierrez at JC de Vera.

Loko tuloy sa kanya ni Ana Ramsey na kasama niya sa huling gabi ng “It’s Showtime It’s Sharetime” na parte ng 100 araw na fund-raising drive ng ABS-CBN at ABS-CBN Foundation na baka bumuga na siya ng apoy sa susunod pa niyang number.