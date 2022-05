Bardagulan kuno sa Twitter: Andrea, Kitty Duterte pinagsasabong

Dokumentado ni Andrea Brillantes ang pagpunta niya sa laro ni Ricci Rivero. Umabot nga siya sa game ng UP vs Ateneo.

Pero `yun nga, bigo lang, dahil natalo ang UP sa Ateneo, kaya may susunod pa silang laban.

Anyway, sunod-sunod ang mga isyu kay Andrea, at may kinalaman pa rin sa politika.

Pero sabi nga niya, “Anumang ipukol sa akin, kailanman ay ‘di ko pagsisisihan na ako’y nanindigan. Para ito sa lahat. Para ito sa bayan. Sa huli, isang Pilipinaslang an gating pinaglalaban.”

Pero, may mga tao talaga na gustong-gusto ang giyera sa social media, lalo na sa Twitter.

Imagine, naisip nilang pagsabungin si Andrea at ang presidential daughter na si Kitty Duterte.

May mga lumabas ngang mga clip sa Facebook, na galing sa Twitter, na tila nagsasagutan sina Andrea at Kitty.

Ang chika nga, may sinabi raw si Andrea na…

“Wag niyo kami i-compare ni kitty. Marami kaming differences!”

Na kesyo sinagot naman daw ni Kitty na, “True may b%ld ka, ako wala!”

Kaloka, di ba? Kung tatanga-tanga ka sa Twitter, maniniwala ka talaga.

Katunayan, ang daming nagpunta sa Twitter account ni Andrea para alamin kung may bardagulan ba talagang nagaganap sa dalawa.

Pero, bigo nga sila, dahil kahit anong halungkat nila sa mga tweet na `yon, hindi nila makita. May mga nagsasabi na baka deleted na agad-agad ni Andrea, kaya nawala na rin pati reply ni Kitty.

Well, dahil marami pa rin naman ang matalino, mabusisi, mapag-imbestiga na mga netizen, kaya agad-agad ay malalaman mong gawa-gawa o fake news lang ang ‘bardagulan’ na `yon.

Unang-una, ang ginamit na Twitter account na Andrea Brillantes (@iamandre_b) ay verified kiyeme ng Twitter, o `yung may check nga sa dulo ng pangalan.

Eh, ang katotohanan, ang tunay na Twitter account ni Andrea, na may 922K followers, 307 following, ay hindi naman verified, o wala pa ngang check sa dulo.

Pero, ang husay ng gumawa, nanggaya sa Twitter account ni Andrea, dahil ultimo mga pulang puso sa simula at dulo ng pangalan ay nagaya niya.

Pero `yun nga, malinaw na hindi verified, walang check ang tunay o legit na Twitter account ni Andrea, kaya obyus na peke nga `yon.

At heto nga, nilinaw rin naman ng mga follower ni Kitty, na wala raw Twitter account ang anak ni President Duterte. Kaya nakiusap ang mga fan, netizen na tigilan na ang mga ganitong pagsasabong sa dalawa.

“This is not funny! Disgusting!” sabi pa ng mga netizen na may tamang pag-iisip.

Well, ganti raw kasi `yon ng mga kalaban ni Andrea, na nairita sa tweet niya noong matalo ang manok niyang si VP Leni.

Kaloka!