Barbosa alay ang panalo sa pamilya

HINDI makakalimutan ni Kurt Bryan Barbosa ang pinakamatinding laban niya sa taekwondo.

Ipinamalas ng 21-anyos na Pinoy taekwondo jin ang ‘never say die” kahit naiwanan sa 26-41 kontra sa pambato ng host country Zaid Al-Halawani upang maipuslit ang 50-49 decision nitong Sabado sa 2021 Asian Taekwondo Olympic Qualification Tournament kyorugi men’s -58kg. division finals sa Ammam, Jordan.

Ang panalo ang nagsukbit sa kanya ng gold medal at silya para maging ikasiyam na atleta ng bansa na nag-qualified sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan na inurong lang ng pandemya sa parating na July 23-August 8.

Hindi niya inalintana ang bingit ng kabiguan sa 28-41 iskor sa natitirang 1:14 minuto sa third round upang isalba ang kampanya ng Pilipinas at bigyang katuparan ang inspirasyong pamilya.

“Who inspires me? Simply, my family as always, and all the people who support and believe in me because their non-stop support keeps me going and makes me believe in myself that I can do it, that I can do more! Also my beloved country, all the coaches and all the people behind the Philippine Taekwondo Association. Making them all proud is such an honor and satisfaction for me,” litanya Linggo ng national athlete.

“Qualifying for the Tokyo Olympics) means that despite everything that’s happening to us, all the struggles, hindrances and problems, we don’t give up in chasing our dreams. We remain resilient, and focus on the things that we want. (Despite the odds), we manage to move forward every time and believe in ourselves that we can be the best,” hirit pa niya.

Naghahabol si Barbosa sa 43-48 sa huling 21 segundo bago nakapagpakawala ng krusyal na huling anim na puntos sa malulutong sipa upang ipagpatuloy ang tradisyon ng Philippine Taekwondo Association (PTA) na nakakapagpadala ng atlteta sa quadrennial sportsfest sapul nang maging regular medal sports ang taekwondo.

Ang panalo ay nagsama kay Barbosa kina pole vaulter Ernest John Obiena, world champion gymnast Carlos Edriel Yulo, weightlifter Hidilyn Diaz, at boxers Nesthy Petecio, Carlo Paalam, Irish Magno at Eumir Felix Marcial sa Tokyo Games. (Angelito Oredo)