Barbie umamin, in love sa politiko

Nagsalita na si Barbie Imperial tungkol sa kumakalat na photo niya kasama ang dyowa umano nito na politiko. Sweet na sweet umano ang dalawa sa isang airport.

Base sa photo, ito umano si Mico Clavano, abogado sa Office of the Solicitor General at mula sa mayamang pamilya sa Visayas. Naging nominee rin ito ng isang party-list na Bisaya Gyud (BG).

Sa recent YouTube vlog ni Barbie ay sinagot niya ang mga intriga tungkol sa kanya, kabilang na nga ang bago umanong nagpapatibok sa kanyang puso.

“Well, hindi siya boyfriend pero lumabas kami, couple of times and he’s a very good man, came from a very good family like sobrang bait ng family niya. But hindi ko siya boyfriend,” ani Barbie.

Pero tila nagdadalawang-isip siyang sumagot.

“Aahhh! Ang hirap! Haha! Hindi ko po siya boyfriend pero palagi kaming nagkakasama as a group (pinipigilan ang pagtawa). Sobrang hindi ko kayang mag-lie! Ok na ‘yon. Bahala na kayong manghula kung anong meron sa’min,” dagdag pa ng aktres.

Itinanggi rin niyang kabit siya ng isang politician.

“Hindi ako kabit. Bakit ba lagi niyo akong ginagawang kabit ng mga tao? Haha!” ani Barbie.

Hindi rin daw totoo na girlfriend siya ng anak ni PBBM na si Rep. Sandro Marcos.

“That’ not true. Kami ni Sandro, naging friends kami way back, as in matagal na, super tagal na. Tsaka wala ever nangyari na something romantic between us like super close kaming friends lang talaga,” paliwanag pa ng aktres.

‘Yung issue rin na pumunta siya sa bahay nina Karla Estrada dahil may something sila ni Daniel Padilla ay dinenay niya rin. Kaya umano siya nagtungo roon ay upang magpa-comfort kay Karla, na itinuturing niyang mother figure, dahil kaka-break lang nila noon ni Diego Loyzaga.

“Walang truth ‘yon. Nirerespeto ko kung ano ‘yung meron si Kath and DJ, and sa lahat naman ng couples. Nirerespeto ko ‘yon.”

Tungkol kay JM de Guzman na naging FUBU lang sila, hindi rin daw totoo dahil minahal naman niya talaga ang kanyang ex-bf.

Pati ‘yung issue na nag-check in sila ni Xian Lim sa isang hotel ay klinaro niyang trabaho lang iyon at walang namamagitan sa kanila.

Diretso kung sumagot si Barbie sa mga issue. ‘Yung tungkol lang talaga kay Miko na dini-date niya sa ngayon ang medyo nahihirapan siyang sagutin. (Batuts Lopez)