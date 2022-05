Barbie pinasilip maputi, makinis na singit

Hindi na lang ang talagang very flawless skin ni Barbie Forteza ang pinatikim niya sa mga netizen sa kanyang ipinost na mga sexy photo.

Kasalukuyang nasa Bellevue Hotel sa Bohol pa rin sina Barbie at Jak Roberto para sa kanilang 5th anniversary.

Aba, may pasilip na rin si Barbie ng kanyang maputi at makinis na singit. At siyempre, aprubado naman ito ng kanyang boyfriend na siya pang official photographer niya.

Sey nga ni Barbie na masayang-masaya sa anniversary getaway nila, “I finally have pinterest worthy beach photos all thanks to you, Mahal @jakroberto. I love you.

“We’re having the best time here at @bellevueresort Bohol.”

Chanda, Celia, Sheryl pararangalan ng Artist Circle

Officially, masasabing isang taon pa lang ang Artist Circle ni Rams David. Na nang mag-resign siya sa Triple A bilang president, nag-focus at nag-concentrate na nga siya sa dati pa naman niyang talent management.

Sabi ni Ateng Rams sa amin, maliit lang ang kumpanya pa niya pero masaya siya na marami rin itong natutulungan talaga mula sa maliliit na talent at mga kilalang artista.

At sa 1st anniversary ng Artist Circle, planong bigyan ng award ni Ateng Rams ang mga artists niya na mula 10 years pataas under his management. Kabilang rito sina Ms. Celia Rodriguez, Chanda Romero, Ces Quesada, Odette Khan, Mosang, Shyr Valdez, Mel Kimura, Lorenz Martinez, Andrew Schimmer, Rico Robles, Sheryl Cruz.

At kasama sa selebrasyon ng Artist Circle ay ang bagong contract artist na rin nila, ang multihyphenate na si Tei Endencia (singing, acting, hosting) at CEO and Event Stylist ng Aquila Crystal Palace Events Place.