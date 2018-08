Barbie nanganganib ang buhay kay Gladys sa ‘Inday Will Always Love You’

Bait-baitan ang peg ni Gladys Reyes (Amanda) sa teaser ng “Inday Will Always Love You” last Friday night. Medyo na-surprise nga ang mga loyal televiewer ng teleseryeng ito na pinagbibidahan ni Barbie Forteza.

Pero siyempre, sandali lang ang bait-baitan peg ni Amanda dahil may mas malalim na dahilan ang drama niya, at this time, mukhang gusto na talaga niyang ipapatay ang pamilya ni Inday.

Sa huling eksena ng “Inday”, mukhang nagtagumpay si Amanda na ipapatay ang pamilya ni Inday. May eksena ngang nahulog sa bangin ang sinasakyan nila nina Ricky Davao at Manilyn Reynes.

Nagwagi nga ba si Amanda na patayin na ang buong pamilya ni Inday? Oh, ‘di ba? Mas kapana-panabik ang mga eksena.

Sukdulan na ang kasamaan ni Amanda! Pero ang bongga lang dahil hinahaluan niya ng comedy ang mga eksena niya.

Sabi nga sa comment ng mga fan, ang bonggang kontrabida ni Gladys, dahil pabago-bago ang eksena. May time na magagalit ka nang husto sa kanya dahil sa kaitiman ng kanyang budhi, pero may time na bigla ka na lang matatawa sa kanya, dahil sa effortless niyang pagsasabi nang ‘I’m pretty….Sure!’

Anyway, hindi maipagkakailang hit na hit ang romantic comedy series na “Inday Will Always Love You” (IWALY). Mula nga nang una itong umere noong Mayo ay patuloy itong namamayagpag sa ratings at laging trending topic sa social media.

Kaya naman hindi na nakapagtataka na agad-agad nasa season 2 na! At heto na nga, sini­mulan na agad ang mas malalaking pasabog, bagong mga karakter, at special guests na susorpresa sa IWALY fanatics.

Mas matindi ang mga pagsubok ni Inday Happylou (Barbie) ngayong nakuha na ni Amanda ang ­lahat ng yaman at ari-arian ng kanyang ama na si Philip (Ricky Davao).

Ang bestfriend naman ni Happylou na si Kimberlou (Tekla), may itinago rin palang sikreto. Hindi alam ng nanay niya na bading siya. Kaya magpapanggap siya na kasintahan niya si Happylou! Paano kung ang gusto ng kanyang nanay ay diretso na silang ipakasal sa simbahan? Abangan ang special guest na gaganap na nanay ni Kimberlou!

Parang roller coaster talaga ang lovelife ni Happylou. Nang masaksak at mag-agaw-buhay ang dalaga, doon napagtanto ni Patrick (Derrick Monasterio) ang panganib na idinudulot niya at ng kanyang ina na si Amanda sa kanyang minamahal. Kaya siya na mismo ang lalayo para siguraduhing ligtas si Inday. Sa paglayo ni Patrick, mas magkakaroon na ba ng chance si Ernest (Juancho Trivino) sa puso ni Happylou?

Marami pang bibisita sa barangay ni Happylou linggo-linggo. Nakadalaw na sina Kyline Alcantara, Kim Domingo.

Kaya huwag na huwag bibitaw sa “Inday Will Always Love You”, gabi-gabi pagkatapos ng “Onanay” sa GMA Telebabad.