Barbie nailang sa lampungan kay Jerome

Umamin ang Kapamilya star na si Barbie Imperial na nailang siya sa mga daring scene nila ni Jerome Ponce sa ikalawang season ng ABS-CBN anthology series na “Click, Like, Share.”

Sa “Star Magic Inside News” interview niya kamakailan, inamin ni Barbie na hindi siya naging kumportable sa lampungan nila ni Jerome dahil matalik na magkaibigan ang turingan nila sa totoong buhay.

“Kasi magkaibigan talaga kami, as in close talaga kami. Nakita naman sa trailer ‘yung may bed scene ganyan. Parang nakakailang lang ‘pag kaibigan. Alam mo ‘yung ‘pag tropa mo ‘yung ka-ganoon mo. Parang kaming dalawa, nakakailang din talaga, sa totoo lang talaga,” natatawang sabi ni Barbie.

Pero kahit daw may ilang daring scenes sila ni Jerome, masaya raw siyang makatrabaho muli ang aktor sa harap ng camera.

Samantala, ipinaliwanag din ni Barbie kung bakit siya napa-oo sa seryeng ito ng Dreamscape. Isa raw sa mga dahilan ay gusto niyang makatrabaho ang direktor na si Manny Palo.

“Ang daming reason kung bakit ko tinanggap ito. Una, noong pinitch siya sa akin, ang wild ng story! Ang ganda kasi ng istorya, ang ganda ng pagkasulat, at higit sa lahat, ‘yung na-excite ako kay Direk Manny Palo ‘yung director,” saad niya.

“Ang tagal ko na po siyang gustong makatrabaho eh. Siya ‘yung director na para sa akin na isang araw ko lang siyang nakasama pero ang dami kong natutunan sa isang buong araw,” aniya.

Gagampanan ni Barbie ang karakter ni Jenna na mapapaibig kay Vince (Jerome) sa isang dating app sa second episode ng “Click, Like, Share” na “Found.” Tampok din sa ibang episodes sina Maymay Entrata, Tony Labrusca, at Janella Salvador. (Dondon Sermino)