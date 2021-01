Barbie naengganyong pakasal kay Diego

Mas nauna pang ibinalita ni Barbie Imperial ang naganap na ‘engagement’ nina Ara Mina at Dave Almarinez, ha!

Bago pa ibinahagi ni Ara ang balita sa Instagram, nauna nan gang pinoste ni Barbie ang larawan nila ni Ara sa IG, at ipinangalandakan nito ang kamay na may suot na singsing.

“My ate is now engaged! Congrats my ate, you deserve all the happiness in the world. I am so so happy for you ate! Can’t wait to see you in a beautiful white dress I love you,” sabi ni Barbie.

Magkaibigang matalik sina Barbie at Ara, at saksi sang una sa ‘engagement’. At tila naengganyo si Barbie na pakasal na rin kay Diego Loyzaga, ha!

Anyway, halos lahat ng taga-showbiz ay natuwa sa engagement ni Ara. Lalo na sina Sharon Cuneta, Alessandra de Rossi, Ogie Alcasid, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Darren Espanto at marami pang iba.

***

Apo ni Osang puring-puri ni Jolo

Hindi nagkamali si Cavite Vice-Governor Jolo Revilla sa pagpapalaki sa anak na si Gab, dahil ipinagmamalaki nitong mabait at mapagmahal ang anak.

Sa Instagram para sa kaarawan ng anak na 16 taon na ngayon, pinuri at ipinagpasalamat ng anak ni Sen. Bong Revilla ang mga magagandang katangian ng binatilyo.

“Happiest 16th Birthday Gab! I always thank God for the gift of your life. You are the one biggest blessings i have received, and everyday, i feel grateful to the almighty because you have grown to be a healthy, strong, kind, obedient and passionate young man. May God grant all the desires of your heart. We shall always be here to guide and love you!”

Si Gab ay anak ni Jolo kay Grace, na anak ni Rosanna Roces.

***

Gladys hinarang sa ospital

Nataranta at sinakmal nang matinding takot si Gladys Reyes noong isugod nila ang kanyang ama sa ospital, dahil nakaramdam ito ng chest pain o matinding paninikip ng dibdib.

Ayon kay Gladys, nadiskubre ng mga doktor na nagkaroon ng atake ang kanyang ama. Ipinagpasalamat lang ni Gladys dahil hindi nauwi sa mas malalang kundisyon ang kanyang ama at naka-recover agad.

Kinailangan lang manatili nito sa ospital para sa iba pang mga lab test.

Ngayon na-experience ni Gladys ang ruling sa mga ospital na bawal ang bantay sa pasyente, dahil sa banta ng COVID-19.

Hindi magawang bisitahin ni Gladys ang ama, na nagpapalungkot sa kanya.