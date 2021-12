Barbie kinilig sa pambubuwisit ni Diego

Punong-puno ng pagmamahal ang mahaba at very emotional message ni Barbie Imperial sa kanyang boyfriend na si Diego Loyzaga.

Unang taon ng anibersaryo nila kaya parang binuhos na nito lahat ng gustong sabihin. Nagpapasalamat ito kay Diego kung paano raw ipakita ang pagmamahal sa kanya. At sa lahat daw ng mga naituturo sa kanya.

One year pa lang sila pero base sa mga binanggit ni Barbie sa message niya sa kanyang Instagram account, para bang napakatagal na nila.

Narito ang emotional message ni Barbie, “Happy first anniversary, mahal! Since the day we met you’ve never stopped showing me how much you love me, how much you care for me. I am so thankful for you. You know how to make me happy (and make me bwisit loool). I am thankful for when you cook food for me, when you surprise me, when you feed me burgers & fries, your gifts and all the random ways you shower me with love. I think the best thing you’ve ever done is teach me how to love myself more.

“You taught me so many things in life that no one has ever told me about. You taught me how to be strong. How to be okay even when I’m alone. You made me feel and believe that I am enough, and perfect just the way I am. You taught me how not to care about anyone but the people who love me. You taught me so much about reality and how sometimes there’s more magic in it than fantasy. Thankful you’re my partner in everything. Excited for future adventures with you mahal ko. I love you so much.”

Sinagot naman ito ni Diego na nag-thank you sa effort daw ng “baby” niya sa pagpost ng message. Pero sa sariling post naman niya binuhos lahat naman ng emote niya sa girlfriend.

In fairness, ganda ng timing ng first anniversary nila dahil available na for streaming ang kanilang “Dulo” movie sa Vivamax.

Beauty jackpot sa lampungan kina Dingdong, Kelvin

Lagare kung lagare ang bagong Kapuso star na si Beauty Gonzalez. Aba, one after another ang mga proyektong ginagawa niya.

Although mas maluwag naman ngayon ang restriction in-terms of mga protocols, pero kahit pandemic, talagang lagare si Beauty.

Kung si Dingdong Dantes ay diretsong sumama sa kanyang Misis na si Marian Rivera sa Israel after ng lock-in-taping nila ng bagong serye ng GMA-7, ang “I Can See You: AlterNATE,” si Beauty naman ay tila dumiretso naman sa shooting ng movie niya under Adolf Alix Jr., ang “After All” kunsaan, makakatambal niyang muli ang Kapuso actor na si Kelvin Miranda.

Mukhang bongga ang pasok ni Beauty bilang Kapuso. Eh, balita namin na after ng AlterNATE nila ni Dingdong, may bonggang full-length serye na rin na hinahanda ng GMA Network sa kanya.

Aba, jackpot si Beauty sa lampungan kina Dingdong at Kelvin, ha!