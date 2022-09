Barbie, Jak wedding aprub kay Mrs. Forteza

Alam mo, Dondon (my dear editor), ang bongga lang ng closeness ni Jak Roberto sa pamilya ng girlfriend niyang si Barbie Forteza.

Obvious na sobrang boto ang Daddy Tony at Mommy Amy ni Barbie kay Jak.

Actually, parang parte na talaga siya ng pamilya Forteza at palagi siyang kasama sa mga importanteng okasyon ni Barbie.

Kuwento nga ni Mommy Amy sa akin, kahit nasa lock-in taping si Barbie nang dumating ang ate niyang si Abby at ang anak nito na si Lucian, araw-araw raw na dumadalaw sa kanila si Jak.

“Ninong po ni Lucian si Jak,” chika pa ni Mommy Amy na sobrang naa-appreciate ang ginagawa ng boyfriend ng kanilang anak.

Botong-boto nga sina Daddy Tony at Mommy Amy kay Jak dahil talaga namang sobra ang importansiyang ipinapakita ng Kapuso hunk sa kanila kahit nga wala si Barbie.

Kumbaga, pinapakita at pinadadama sa kanila ni Jak na importante rin sila sa binata.

Bongga!

Siyempre, marami ang nagsasabing inaasahan nila na mauuwi sa kasalan ang relasyon nina Barbie at Jak at sa tuwing sinasabi naman namin ‘yon kay Mommy Amy ay wala siyang kakontra-kontra, huh!

Bida nga pala si Barbie sa bagong Kapuso series na ‘Maria Clara at Ibarra’ with Dennis Trillo and Julie Anne San Jose at tapos na ang first cycle lock-in taping nila at ang alam ni Mommy Amy ay September 24 ang second cycle noon.

Ethel vs Lani sa US concert

Mukhang masaya ang ‘Party n Play sa Amerika’ concert na pangungunahan ni Ethel Booba sa Theater sa downtown Los Angeles,

California at type ko sanang panoorin ‘yon dahil kasama niya roon sina

Petite, Negi, Pepay at iba pa.

Ang problema ko nga lang ay nakapag-commit na ako sa show ni Lani Misalucha sa Morongo Casino Resort & Spa sa Cabazon.

Sabay kasi ang dalawang shows na ‘yon on September 18 kaya Malabo

kong mapanood sina Ethel.

Naku, Dondon, ang dami na kasing mga Pinoy show ngayon dito sa

Amerika at talagang sabay-sabay ang dates.

Nakakapanghinayang nga dahil sa rami ng shows dito, hati-hati

tuloy ang mga Pinoy na gusting makapanood.

Ang ending nga, may ibang shows na mahina talaga kahit big stars

pa ang kasama sa mga ‘yon.

Well…