Barbie, Jak paghihiwalayin na

Mami-miss din siguro ni Barbie Forteza ang boyfriend na si Jak Roberto sa pagtatapos ng kanilang primetime series na “Kara Mia.” Siyempre, after this, posibleng kanya-kanya na naman sila ng proyektong gagawin.

Eh, dito sa “Kara Mia”, halos magkasama sila araw-araw dahil sa taping. Kapag walang taping, sila rin namang dalawa ang madalas magkasama.

Pero nang tanungin si Barbie who played the role of Kara kung ano o sino ang mga mami-miss niya ngayong hanggang Biyernes nang gabi na lang mapapanood ang kanilang serye, si John Estrada ang una nitong binanggit.

“I will definitely miss the jokes of Kuya John (Estrada) and Direk Dominic (Zapata). The forever poised, Ms. Carmina (Villarroel) but she’s one of the nicest actresses I’ve ever worked with. The iconic ‘Artuuurr’ line of Ms.

Glydel (Mercado) and of course, Karenina Haniel (as Lerma) our never ending chikahan.”

May dahilan kung bakit hindi raw niya mami-miss ang boyfriend at sina Mika dela Cruz at Paul Salas. May pangako na raw kasi sila sa isa’t isa even before final taping day nila.

Ayon kay Barbie, “I won’t miss Mika, Paul and Jak cause we promised we’ll still see each other after the show, hehehehe.”

Ang gusto naming abangan ngayon ay kung pagbibigyan kaya ng creative ng “Kara Mia” na matupad ang wish ni Barbie na maging engkanto slayer rin daw siya sa ending at maging happy ending naman daw silang magkapatid at mapaghiwalay na nga ng perma-nente. (Rose Garcia)