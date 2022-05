Barbie, Jak ‘nagpakasal’ sa simbahan

Parang kinasal na nila ang isa’t isa sina Barbie Forteza, Jak Roberto kung ang pagbabasehan ay ang larawang pinoste ng aktor sa kanyang Instagram.

Nag-celebrate ng kanilang 5th romantic anniversary ang dalawang Kapuso star kamakailan. Kanya-kanya silang pabida sa nararamdamang pag-ibig sa isa’t isa at kasiyahang umabot ng ilang taon ang kanilang relasyon.

Sabi ni Barbie sa IG, isang pangarap na “prinsipe” na dumating sa buhay niya ang aktor.

“Happy 5th anniversary @jakroberto. I used to dream of fairytales and having a prince charming one day but you have made me love my reality with you. I’ve had challenges that helped me become the best version of myself. You are no prince charming, but a man with the biggest heart to accept everything about me. Both good and bad. You are the man I never expected but you are the man that I’ve always needed,” sabi ni Barbie.

Nag-post ng mga larawan si Barbie na may caption naman na, “Looks like we made it” at “Look how far we’ve come baby.”

Nagpasalamat naman si Jak sa pagmamahal at suporta na natatanggap niya mula sa girlfriend.

“Happy 5th Anniversary to my travel buddy, to my food trip buddy, movie buddy, to my very supportive and sexiest girlfriend ever! Thank you so much sa pag-motivate at pag-push mo sakin na kaya kong gawin ang lahat! More Travels, food trip and cozy years to us! Mahal na mahal kita.”

Sa larawang pinoste ni Jak, kuha ito sa loob ng simbahan. Hindi na kailangan pang alamin pero siguradong ipinagdasal ng dalawa ang kanilang relasyon at sure kaming parang ikinasal na rin ng dalawa ang sarili sa isa’t-isa sa kani-kanilang mga dalangin.

Kuha ang mga larawan sa anniversary vacay nila sa isang island beach. (Rey Pumaloy)