Barbie idedemanda si Paul Salas

Handa na nga bang mag-take ng legal action si Barbie Imperial dahil diumano sa ginawang physical abuse sa kanya ng kanyang ex-boyfriend na si Paul Salas?

Kung pagbabasehan ang lumabas na screenshot ng palitan ng mensahe ni Barbie at ng ina ni Paul na si Michelle Salas, nabanggit ni Barbie na pinu-push siya na magsampa ng reklamo dahil imbes daw na mag-sorry ang anak niya, ay idinadamay pa ang mga kaibigan nito.

Diretsahan din niyang sinabi na may pruweba siya sa pananakit sa kanya ni Paul.

Nakikiusap sana si Michelle tungkol sa kanyang post at ituloy pa rin ang kanilang pagi­ging magka-close kasama ang pamilya nito, pero imbes na sagutin ito ng Kapamilya star, ang tungkol sa maaaring aksiyon na gawin niya ang naging reply niya.

Kapansin-pansin nga na ang ina ang gumagawa ng mga step upang ayusin ang isyung ito, pero mukhang si Paul ay dedma lamang considering na siya ang direktang involved.

Well, naiintindihan namin ang bigat ng dibdib ng isang ina sa mga ganitong sitwasyon, pero kung ang mismong anak niya ay tila labas lang sa tenga ang sa tingin niya simpleng isyu lamang, paano naman ang na­ging biktima?

Siguro ay dapat na niyang i-confront ito bago pa man kung saan na mapunta ang usaping ito lalo na’t may pasabi na ang kabilang kampo.

Unless gusto ni Paul na sa korte na siya magsalita, ‘di okey. Choice niya ‘yun.

Wish pa rin namin na sana ay maayos na ito dahil, ang sabi ni Mommy Michelle ay minahal naman si Barbie ng anak niya at may pinagsamahan sila.

‘Yun nga lang, ‘too much love can kill you anytime’, sabi nga ng isang kanta.