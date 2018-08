Barbie feeling long hair sa pagmamahal ni Jak

Talagang hindi na ma­tatawaran ang pagiging sweet ni Jak Roberto kay Barbie Forteza dahil isang bonggang surprise ang hinanda niya para sa birthday girl.

Sa pagsapit ng madaling-araw noong July 31, sumugod si Jak sa taping ng ‘Inday Will Always Love You’ para sorpresahin si Barbie sa kanyang kaarawan.

With matching cake, bouquet of flowers, at malaking teddy bear ang bumulaga sa Ka­puso actress. In fairness ha, ang haba ng buhok mo, Inday!

Ken bida ulit sa ‘My Special Tatay’

Matapos pasikatin ni Ken Chan ang Pilipinas sa ibang bansa sa pagganap niya bilang transwoman sa ‘Destiny Rose’, isang bago at challenging role na naman ang gagampanan niya sa upcoming GMA serye na ‘My Special Tatay’.

Gaganap siyang si Boyet, isang binatang may mild intellectual disability na haharap sa hamon ng pagiging ama.