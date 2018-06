Barbie baklang-bakla

Bukod sa bright and colorful outfit ni Barbie Forteza sa Inday Will Always Love You, mas pinakukulay ng karakter niyang si Happylou ang gabi ng Kapuso viewers. Undeniable ang charm na hatid niya at nakakatuwa siyang subaybayan.

Nakakatawa ang mga kabaklaan nilang dalawa ni Super Tekla at nakakakilig ang asaran nilang dalawa ni Derrick Monasterio. Dalang-dala ni Barbie ang bawat eksena at ang sarap panoorin gabi-gabi ng IWALY dahil sa nakaka-good vibes nitong kuwento.

Nagsisimula pa lang itong adventure ni Happylou kaya dapat abangan kung ano pa ang mga susunod na pakulo ng mga bida sa Inday Will Always Love You!

———–

Ruru mabentang cover boy

Kakaibang Ruru Madrid ang makikita sa iba’t ibang news and magazine stands ngayon dahil sa pagiging cover niya. Fully made up with matching eyeliner at sleek hairstyle pa si Ruru.

Edgy nga kung tawagin at sa kanyang Instagram stories, nakalagay roon ang iba’t ibang look niya para sa issue na ito. Mukhang si Ruru na ang next in-demand cover boy ha? Bagay na bagay at madali niyang nadala ang iba’t ibang konsepto ng shoot!

———–

Julie Anne feeling long hair kina Kiko, Gil

Kahit naman yata sino ay mahihirapang pumili kung sino kina Kiko Estrada at Gil Cuerva ang mamahalin. Ganito kasi ang eksena ngayon ni Julie Anne San Jose bilang Celina sa My Guitar Princess.

Torn ang dalaga kung sino ang dapat pagtuunan ng pansin — ang kababatang si Elton o si Justin na laging nandiyan para sa kanya. Napakahaba ng buhok ni Julie Anne ha!

Paano kaya magkaroon ng ganitong problema? At ano rin kaya ang mas magiging matimbang sa kanya, ang lovelife o ang matupad ang pangarap na maging kilalang singer? Subaybayan ang love triangle nila sa My Guitar Princess!