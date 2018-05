Barbie araw-araw binu-bully ni Derrick

Sa tuwing mapapanood namin si Barbie Forteza ay naalala namin si Maricel Soriano, dahil sa pagkakalog at kakulitan niya.

Pilot week pa lang, ayaw nang paawat sa good vibes at kilig ng bagong primetime series ng Kapuso Network na Inday Will Always Love You. Bukod sa mataas at panalong ratings nito, gabi-gabi ay top trending din ito sa Twitter.

Gulat man ang lead stars nitong sina Barbie Forteza at Derrick Monasterio, nagpapasalamat sila dahil hindi nila in-expect na ganito kainit ang magiging pagtanggap ng mga manonood sa serye nila. Pangako nila sa viewers, mas gaganda pa at mas marami pang dapat abangan tulad ng mga action scenes, pambu-bully ni Patrick (Derrick) kay Happylou (Barbie), at ang pagpasok ng marami pang characters.