Barangay health worker allowance scam binisto

Pinaiimbestigahan ng isang kongresista sa National Bureau of Investigation (NBI), Department of Health, (DOH) at Department of the Interior and Local Government (DILG) ang sinasabing panloloko umano sa allowance ng mga barangay health worker (BHW).

Ayon kay BHW party-list Rep. Angelica Natasha Co, kanyang nasagap at napag-alaman na ang allowance na nakapangalan sa mga BHW ay sapilitang pinasosoli ng Municipal Health Office (MHO) at Rural Health Unit (RHU) para pagparte-partehan ng mga tao sa local government unit.

Sinabi pa ng kongresista, lumilitaw na maraming BHW mula sa ibat-ibang panig ng bansa ang napilitang isauli ang bahagi ng kanilang allowance para paghati-hatian at maibigay sa mga barangay staff at tanod na wala sa payroll.

“Aba’y illegal `yon! Iba ang allowance ng tanod at staff, iba ang allowance na para sa BHWs,” ayon kay Co.

“Late na ngang natanggap ng BHWs `yong Special Risk Allowance at hazard pay, ang gusto pa ng ilang taga-MHO at RHU ay isoli ng pobreng BHW `yong natanggap nila para partehan daw `yong mga tanod at ibang staff sa barangay,” dagdag ni Co.

Dahil dito, giit ng kongresista na kailangang imbestigahan ito at dapat maglabas ng memorandum ang DILG at DOH para linawin ang bagay na ito at papanagutin ang mga sangkot sa scam.

“Isinasakripisyo ng mga BHWs ang sarili para sa kapwa, pero gagamitin pala sila sa isang scam. NBI, DOH, at DILG, paki-imbestigahan agad ang modus,” dagdag ni Co.

Matatandaan na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos para bigyan ng Special Risk Allowance ang mga BHW sa bisa na rin ng Administrative Order No. 28. (Eralyn Prado/Billy Begas)