Barangay Ginebra iginapos si C-Stan

HINDI lilipat sa ibang liga kundi mananatili sa loob ng tatlong taon na suot ang uniporme ng Barangay Ginebra ang Filipino-German na si Christian Standhardinger.

Ito ay matapos na ang 32-anyos slotman ay nakipagkasundo sa termino para sa panibagong kontrata sa Gin Kings sa susunod na tatlong taon.

Si Standhardinger ay madalas maiulat na kinukuha para maglaro sa iba’t ibang liga sa ibang bansa bago na lamang sinelyuhan ng pamunuan ng Barangay Ginebra ang paglalaro ng dating miyembro ng Gilas Pilipinas.

Walang anumang pahayag ang pamunuan ng Barangay Ginebra sa pirmahan bagaman napag-alaman sa sources sa loob ng koponan na nagkasundo na ang dalawang kampo bago pa magsimula ang Bagong Taon.

Kahit mismong ang Gin Kings coach na si Tim Cone ay hindi nakikialam sa negosasyon ng pamunuan nito sa mga manlalaro bagaman madalas nitong naririnig ang usapan sa pag-renew sa kontrata ng 6-foot-8 na si Standhardinger.

“I’m just hearing it from the horse’s mouth. I didn’t do it. I heard from management that they’re negotiating for a three-year deal, but I don’t know the details,” sabi ng 64-anyos na si Cone. “I don’t even know if he’s actually signed it yet. I don’t get involve in contracts, but I certainly hope he did.”

Si Standhardinger ay nakuha ng Gin Kings sa one-on-one trade sa NorthPorth kapalit ang matagal din na naglaro para sa Ginebra na si Greg Slaughter. (Lito Oredo)