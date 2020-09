Barangay brigade kontra COVID-19 inilunsad sa Paranaque

Bumuo ang pamahalaang lokal ng Paranaque City ng mga ‘Barangay Disiplina Brigade’ para labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad.

Pinangunahan nina Mayor Edwin Olivarez at National Action Plan Against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez Jr. ang paglulunsad ng programa na naglalayong itaguyod ang ‘spirit of volunteerism’ o pagdadamayan ng mga mamamayan sa komunidad.

Hininok ni Olivarez ang mga kasapi ng brigada na tiyakin na nasusunod ang mga panuntunan o health protocol sa mga barangay.

Lahat ng mga kasaping volunteer ay inatasang bantayan at imonitor ang kanilang mga lugar

at paalalahanan ang kanilang mga kabarangay na sundin ang ‘Bida Solusyon’ protocol ng Department of Health (DOH) kontra virus.

Bawat barangay brigade ay magsusumite ng mga impormasyon o solusyon sa paglaban sa virus. Wala silang bayad sa kanilang serbisyo-publiko at sasailalim sa pangangasiwa ng kanilang barangay captain.

Binisita ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic (CODE) team ang Paranaque upang pag-usapan ang mga hakbangin kung paano mapipiigil ang pagkalat ng COVID-19, gayundin ang mga tamang isolation at treatment strategy.

Namahagi din ang grupo ng mga

face mask, shield at personal protective equipment sa 16 na mga barangay ng lungsod.

Dumalo din sa pagtitipon sina Local Government Undersecretary Ricojudge Janvier Echiverri, presidential adviser on the peace process Undersecretary Isidro Purisima, DOH National Capital Region director Paz Corales at Rep. Eric Olivarez.