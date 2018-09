Barangay Ayala Alabang ‘drug-free na

Nag-uunahan ang mga pamahalaang lokal kabilang ang mga barangay na maideklarang ‘drug-free’ ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. mistulang may karera ngayon sa LGUs na mapasama sa mga lugar na deklarado na ng PDEA na malinis sa droga.

Simple lang ang rason. Walang lokal na opisyal ang gustong bumandera at kumembot kung saan-saan habang parang may paskil sa ulo na ang pinamumunuan niyang lugar ay pugad o talamak ang droga na tuwi-tuwina ay may naaaresto sa drug buy-bust, may nati­timbog na drug den, o kaya’y may pinapatay na drug suspect o personality. Masama ang ganitong imahe sa negosyo at lalong masama kung may ambisyon ang opisyal na tumakbong muli para manatili sa puwesto.

ito ang dahilan kaya puntirya ng matitinong opisyal na maideklara ng PDEA na ‘drug-free’ ang kanyang lugar. Isa sa deklarado nang drug-free ang Brgy. Ayala Alabang sa Muntinlupa City. naging prominente sa droga ang Brgy. Ayala Alabang dahil sa ‘high-profile’ na hulihan sa loob mismo ng Ayala Alabang Village, isa sa mga eksklusibong tirahan ng mayayaman sa Metro Manila.

Naaresto kasunod ng habulan sa loob ng village ang tinaguriang ‘Alabang Boys’ na sina Richard Aantos Brodett, Jorge Jordana Joseph, at Joseph Ramirez noong 2008, at sinundan ng pagkatimbog sa shabu laboratory ng mga Chinese na umupa sa Madrigal Mansion sa Acacia Avenue. Malalaking balita ito na umiskandalo sa mga kilala at maiimpluwensyang residente sa Ayala Alabang Village.

Ngayong ‘drug-free’ na ang Brgy. Ayala Alabang batay kay PDEA NCR Director Ismael Fajardo Jr., ‘congratulations’ kay Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi at sa Brgy. Ayala Alabang officials sa pa­ngunguna ni Chairman Alfred Burgos.