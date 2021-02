Bar exam digital na sa Nobyembre

Inaprubahan ng Supreme Court (SC) ang pagsasagawa ng digital Bar examination sa Nobyembre 2021.

“The Court En Banc has issued a February 8, 2021 Resolution approving a digitalized, localized, and proctored modality for the Bar Examinations, which will be held over the four Sundays of November 2021,” saad sa SC bulletin na kahapon.

Kasunod ito ng matagumpay na mock Bar exam noong Enero 31 sa Metro Manila, Baguio, Cebu at Davao kung saan 80 law student ang nakiisa sa trial gamit ang computer software.

Sa susunod na linggo naman ilalabas ng SC ang mga requirement para sa mga posibleng testing center.

Samantala, magsisimula ang application para sa mga kukuha ng exams sa Mayo sa pamamagitan ng Online Application System.

Bibigyan ng pagkakataon ang mga examinee na maging pamilyar sa gagamiting software bago ang aktuwal na pagsusulit, sabi pa ng SC.

Dapat magdala ang mga examinee ng sariling Wi-Fi enabled laptop, keyboard at trackpad o pointer device. Obligado ring magpa-COVID test ang mga kukuha ng pagsusulit.

Noong nakaraang taon ay pinagpaliban ang Bar exams dahil sa pandemya. (Issa Santiago)