Baon sa utang: Aktres na lulong sa droga pumatol sa DOM

Hindi na kami nagtaka nang malaman namin kung bakit pabulosa ang pamumuhay ng isang aktres na for the longest time ay walang proyekto. Magaling pala itong mangumbinsi sa mga kaibigan para makautang ng pera.

Magara ang bahay at living in style, ika nga. Ayon sa nakausap ko ay nakautang pala ito sa isang famous personality ng P5 milyon na hindi na raw nabayaran at dedma na lang.

Napagod na rin daw maningil ang famous perso­nality since mayaman naman ito at hindi niya ikamamatay kung hindi man magbayad ito.

‘Yun nga lang hindi na makakalapit ang aktres na nagsasangla pa rin ng mga kagamitan pero hirap niyang makumbinsi ang friend namin dahil mautak ito. Hindi basta-basta bibigay sa kapritso ng aktres.

Natsitsismis din ito na may hinuhuthutang DOM at bakit kailangan pa niyang magsangla o magbenta. Well ayon sa isang source ay lulong daw ito sa ipinagbabawal na gamot? Tsk! Tsk! Tsk!

Grupo ni Jeric nakikain sa ibang taping

Nakakatuwa itong nakarating sa aming kuwento sa taping ng “Daig Kayo Ng Lola Ko” ni Jeric Gonzales. Maaga pa raw ay nasa set na sila at dinatnan nila ang mga nag-aayos na production crew.

Naunang bumaba ang mga PA para alamin ang lugar nila at kung saan tent sila naka-assign. Bago ‘yun ay nakikain na sila sa inihanda ng catering for breakfast habang natutulog ang artista nila.

Nang ipupuwesto nila ang gamit nila sa tent ay pinagsabihan sila na doon sila kasama sa ibang talent. At ‘yung pagkain na nasa tent ay sa mga VIP daw.

So nagtaka sila kung bakit sila sa mga lugar ng mga talent pinapapuwesto.

Sinabi nila na si Jeric Gonzales ang artistang kasama nila. Sagot naman ng mga taga-production staff ay baka siya ang gaganap na young FPJ.

Lalo silang naguluhan. Maya-maya pa ay bumaba na ng sasakyan si Jeric na pinagkaguluhan ng mga talent at staff. Dun lang nila nalaman na mali ang ta­ping set na napuntahan nila kaya dali-dali nilang nilisan ang lugar at kalapit lang pala ‘yun ng taping location ng “Daig Kayo Ng Lola Ko.”

Nakakaloka, ‘di ba?