Bantay na pulis sa Kapaskuhan dinoble

Dinagdagan ni Joint Task Force COVID Shield commander PLt. General Cesar Hawthorne Binag ang bilang ng mga pulis na nagbabantay sa matataong lugar partikular sa mga mall at mga pamilihan upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng health protocol ngayong kapaskuhan.

“’Yung ating mga pulis, katulad ng binanggit ko dati, talagang doble na ‘yung kanilang deployment lalo na doon sa matataong lugar,” pahayag ni Binag sa isang panayam sa radyon kahapon.

Paliwanag ni Binag, naka-focus ang gagawing assessment sa gagawing papel ng pulis, may ari ng establisimyento at event organizer sa kanilang pagpapatupad ng mga minimum health standard ngayong may pandemya.

“Ang pulis, papasok ito sa enforcement side, hindi para ipatupad, kundi kung meron nag-violate doon aming sasabihan papaalalahanan,” paliwanag ni Binag

“Pero sa simula pa lang, ‘yung may-ari ng establishment, at ang organizers ng activities na isinasagawa, sila dapat ang unang-unang nagpapatupad nito,” dagdag ng opisyal.

Nauna ng nagbanta ang Department of Health and OCTA Research team na posibleng lumubo ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayon at pagkatapos ng holiday season dahil sa hindi na mapigilang paglabas ng mga tao dahilan upang mas maging banta ang pagkalat ng virus. (Edwin Balasa)