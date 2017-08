Banta ni Bato na marami pang isusunod kay Parojinog, sablay ‘yan! — Ping

Sablay ang diskarte ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa hinggil sa babala na marami pang matutulad sa sinapit ni Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr.

Hindi sang-ayon si Sen. Panfilo Lacson, chairman ng senate committee on public order and dangerous drugs, sa naging babala ni dela Rosa ing laban sa mga nasa ‘Duterte list’.

Ayon kay Lacson, hindi lang ang mga pinaghihinalaang narco-politicians ang kinakabahan sa babala ng PNP chief kundi pati mga inosenteng sibilyan.

“Airing threats unnecessarily through media wouldn’t help assuage the anxiety and fear, not only among politicians but the citizenry as well,”ayon sa senador.

Si Lacson ay nagsilbing PNP chief noong Estrada administration bago naging senador.

Aniya, dahil inanunsyo ni dela Rosa na marami pang nakapilang tutugisin ng PNP, nawala na ang “element of surprise” kung kaya’t maaaring mag-ingat na ang ibang personalidad na kasama sa listahan ng sangkot sa drug trade.

“…the warning could very well eliminate the element of surprise which may work against the side of law enforcement in accomplishing their anti drug efforts,” komento ng senador.