Banta ng private hospitals pinalagan

Inalmahan ni Sen. Risa Hontiveros ang banta ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) na maghain ng temporary restraining order (TRO) sa Supreme Court upang maharang ang implementasyon ng Republic Act No. 10932 o ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law.

Naunang ipinaliwanag ng PHAP na maaaring ikalugi ng maraming ospital ang pinalakas na batas sa pagbabawal ng paghingi ng deposito bago magamot ang isang pasyente.

“Common sense and basic humanity dictate that lives are more important than profit. Buhay muna bago kita. Ang deposito mababayaran, ang buhay na nawala ay hindi na mapapalitan,” paliwanag pa ng senadora.