Banta ng mga follower: Lovi lalayasan pag lumipat sa ABS-CBN

Sunod-sunod ang pakiusap ng mga fan ni Lovi Poe sa kanyang Instagram, na nagsasabing sana ay hindi totoo ang chika, na malapit na siyang maging Kapamilya.

Sa Instagram post ni Lovi ng photo niya na may caption na, “Remember to keep yourself grounded, na may mga emoji na pray, heart, earth, plant, sunod-sunod ang pakisap ng mga follower niya na huwag siyang aalis sa GMA 7.

Ang iba nga ay nagbabanta pa kay Lovi, na lalayasan daw siya kapag lumipat sa kabilang istasyon.

“Unfollow pag lumipat sa kabila!” banta ni joyce.

“True nakakadismaya kung sakali,” sabi ni edhzacariaga.

“Tama ganiyan ginagawa ko pag artista sa GMA lumilipat sa kabila,” sey ni desa.diaz.

“Lods wag kang lilipat. Kapuso langs,” saad ni rubybhebz.

“Sana magbago pa ihip ng hangin,” hirit ni virgilio jose.

“GMA loves you Miss Lovi. Wag ka sana lumipat. Kala ba namin gusto mo maka-work si Bea Alonzo. Then aalis ka din pala? O don’t go please. Kapag ginawa mo `yan, unfollow kita,” hirit pa ulit ni joyce.

“Sana hindi totoo ang rumors. Sa GMA kasi maluwag ka, nagagawa mo ang gusto mo. Travel anywhere,” say ni julianne.

“I’ve been watching you in GMA since I was a kid. From Bakekang days to Owe My Love. I even watch all your shows, guesting, and all your movies. I follow your accounts so that I am updated because I am a solid fan. I like you. But please stay with GMA! Please!” pakiusap ni rjleal.

Well, abang-abang na lang sa mga magaganap. Pero, nakakaloka lang na may pagbabanta pa ang mga fan kay Lovi, once na maging Kapamilya na siya. (Dondon Sermino)