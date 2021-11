Bansag sa PNP Crime Lab pinalitan

Binago ng Philippine National Police (PNP) ang tawag sa kanilang crime laboratory bilang pagkilala sa ibinibigay nitong forensic services.

Nabatid na mula sa pagiging PNP Crime Laboratory ay papangalanan na itong PNP Forensic Group.

Ayon kay PNP chief. Gen. Dionardo Bernardo Carlos, sa naturang renaming ceremony

nitong Lunes ang pagpapalit aniya ng nasabing pangalan ay nagsisilbing ‘milestone of achievement’ para sa kanilang modern forensic technology.

Bukod dito’y may bagong mukha na rin ang marker at logo ng PNP Forensic Group kabilang na ang pagpapakilala sa Forensic Group Gallery ng mga vintage equipment.

“The renaming of the PNP Crime Laboratory to PNP Forensic Group was intended to identify and align its nomenclature with that of Asian countries, which adopt the term ‘Forensic’ for its units forensic services,” dagdag pa ni Carlos.

Ang Pilipinas kabilang ang mga bansang Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Laos, South Korea at iba pa ay miyembro ng Asian Forensic Science Network (AFSN) na itinayo noong 2008.