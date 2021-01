Banjo, Laguna Heroes kinaldag Batch Towers

PINANGUNAHAN ni former two-time Asian Junior champion Grandmaster Rogelio “Banjo” Barcenilla Jr., ang Laguna Heroes para biguin ang Rizal Batch Towers, 17.5-3.5, sa All-Filipino Conference ng Professional Chess Players Association of the Philippines online tournament na nilaro sa lichess platform.

Nagwagi ang Arizona, USA based player sa rapid at blitz kontra International Master Rolando Nolte sa kanilang board one encounter.

“Good start,” masayang sabi ni Barcenilla na nagkampeon sa 2019 National Chess Championship na tinampukang Battle of the Grandmasters.

Nagpakitang gilas din ang mga teammate ni Barcenilla na sina FM Austin Jacob Literatus, Woman National Master Jean Karen Enriquez, FM Efren Bagamasbad, GM John Paul Gomez at Vince Angelo Medina na nagwagi sa kani-kanilang katunggali sa board two hanggang six.

Kinaldag ni Literatus si FM Mari Joseph Turqueza, binigo ni Enriquez si Kris Melicano, habang kinalos nina Bagamasbad, Gomez, Medina sina NM Elias Lao, NM Robert Arellano at Marlon Constantino ayon sa pagkakahiilera.

Hindi naman nakalaro si Asia’s First Grandmaster Eugene Torre para sa Rizal Batch Towers. (Elech Dawa)