Bangungot ng Martial Law gustong burahin ng mga Marcos

Ang muling panawagan ni da­ting Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na baguhin ang mga aklat ng kasaysayan ay malinaw na hakbang ng ‘historical revisionism’, ayon sa human rights lawyer na si Erin Tañada.

“This is a clear move at historical revisionism and another desperate attempt by the Marcoses to erase the memory of the horrors of Martial Law and absolve the sins of their father,” sabi ni Tañada, vice president for external affairs ng Liberal Party sa isang statement.

Ayon dito, “gusto lamang ibaon na lang sa limot ang mga pag-abusong nangyari noong panahon ng diktadurya kung saan libo-libong Pilipino ang pinatay at pinahirapan at bilyong-­bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang nakulimbat.”

Sa isang forum sa National­ Press Club, nanawagan si Marcos, anak at kapangalan ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos para bagu­hin ang mga aklat lalo na’t nabasura na naman ng mga korte ang mga kasong isinampa laban sa kanila.

Iginiit ni Marcos na isa lang ‘political propaganda’ ang mga akusasyon laban sa kanilang pamilya.

Subalit iginiit ni Tañada na hindi dapat mabubura sa kasay­sasayan ang 3,000 kataong­ namatay habang 34,000 naman ang pinahirapan at 70,000 ang inaresto nang isalalim ang bansa sa batas militar.

Binanggit pa ni Tañada ang datos ng World Bank-UN Office on Drugs and Crime’s (UNODC)­ Stolen Asset Recovery­ (StAR), kung saan nagkamal ang dating­ diktador ng tinatayang $5 bil­yon hanggang $10 bilyong­ nakaw na yaman.

Umalma din ang grupo ng mga guro sa panukalang pagpaparebisa ni Marcos ng history book.

Giit ni ACT Teachers Rep. France Castro, hindi kailanman makakapayag ang mga guro sa kagustuhan ni Marcos na tila gusto nito palabasing pawang kabutihan at walang masamang ginawa ang rehimeng Marcos gayong nakaukit na sa kasaysayan ang matinding sakit at hindi makatarungan at makataong pagtratong ginawa at iniwan nito sa sambayanang Pilipino.

“Teachers will not allow a revision of history books and rewrite it as if the Marcos era was all good, no injustice and corruption when in fact history­ already judged him as a plunde­rer, murderer, fascist and criminal,” giit ni Castro.

Ayon pa sa kongresista, ang paghihirap at problemang kinakaharap hanggang sa nga­yon ng bansa ay dala ng iniwan ng rehimeng Marcos. (Dindo Matining/Eralyn Prado)