BANGKONG GANID SA ATM FEE ILANTAD

Pinapalantad ni Makati City Rep. Luis Campos Jr. sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang pa­ngalan ng mga bangko na nagsumite ng aplikasyon para magtaas ng Automated Teller Machine (ATM) fee makaraang alisin ang freeze order na pinataw anim na taon na ang nakararaan.

Ayon sa Makati solon, walang lusot dahil matutukoy din ang mga bangko sa gagawing imbestigasyon ng Senado at Kamara tungkol sa ATM fee hike na umano’y posibleng umabot ng hanggang P30.

Gayunman, maari umanong sabihin ng Financial Consumer Protection Department ng BSP ang pangalan ng mga bangko na nag-apply para sa dagdag singil sa mga ATM transaction.

Ayon sa Makati solon, magsasagawa ng hiwalay ng imbestigasyon ang Kamara de Representante sa napipintong dagdag-singil sa mga ATM machine makaraang alisin ang moratorium na ipinatupad ng BSP noong 2013.

Nasa may 10 bangko umano ang gustong magtaas ng singil sa ATM bagama’t may isang ma­laking bangko na gusto namang bawasan ang kasalukayang rate na sinisingil sa mga tran­saksyon sa ATM

“That’s good news. If one big bank can bring down its ATM charge, presumably due to eco­nomies of scale, why can’t the rest of the big banks do the same?” sabi ni Campos.

Ayon sa mga ekonomista, maraming malala­king bangko ang naglalagay din ng maraming ATM machine dahil sa ‘higher level of use’ na ang ibig sabihin ay mas marami silang mga customer at mas malaki ang kanilang kita.

“While it might be understandable for the smaller banks with fewer ATMs to want to raise their fees, it might be harder for the bigger banks to justify their plans to jack up charges,” sabi ni Campos. Sa kasalukuyan, nasa P10 to P15 per interbank withdrawal transaction ang ipinapataw habang P2 to P2.50 sa interbank ba­lance inquiry.