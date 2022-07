Bangko Sentral: Inflation lalagpasan 2-4% target

Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na patuloy na magmamahal ang presyo ng mga bilihin sa susunod na mga buwan dahil patuloy pa ring tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, trigo at iba pang mga commodities sa world market.

“Inflation is projected to remain elevated over the coming months due to the continued rise in global commodity prices and more pronounced second round effects on domestic goods and services,” sabi ng BSP.

Sabi ng BSP, maaring itutulak pa pataas ang inflation dahil nagmamahal ang mga presyo sa world market kahit ng hindi produktong petrolyo, dahil sa kakulangan sa isda, at dahil sa mga petisyon para sa pagpapataas ng pamasahe at pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel.

Aminado ang BSP na lalampas ang inflation ngayong taon sa target nitong 2-4%. Nitong Hunyo, sumipa na sa 6.1% ang inflation, ang pinakamataas mula Nobyembre 2018. (Eileen Mencias)